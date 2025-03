Iodonna.it - L'attore si è spento a 90 anni per le conseguenze di un ictus. A dare l'annuncio è stato il compagno Martin Rabbett

Richard Chamberlain, l'attore che per milioni di italiani resterà per sempre Padre Ralph de Bricassart di Uccelli di Rovo, è morto sabato 29 marzo 2025 a Waimanalo, nelle Hawaii, a 90 anni, per le conseguenze di un ictus. A dare l'annuncio della morte, a due giorni dal 91esimo compleanno dell'attore, che avrebbe festeggiato oggi, 31 marzo, è stato il compagno di una vita, Martin Rabbett. E lo ha fatto con un saluto che sa di poesia: «Il nostro amato Richard è ora con gli angeli. È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un'anima così straordinaria e amorevole».