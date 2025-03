Bergamonews.it - Latteria Soresina e Zanetti Spa scindono Saviola Spa: si completa l’operazione di acquisizione congiunta

Esattamente un anno faSpa concretizzavano l’diSpa rafforzando così la presenza di queste due grandi aziende italiane nel mercato dei formaggi Dop, in particolare del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.prevedeva inizialmente una gestionedi un anno per poi rendere esecutiva, dal 1° aprile 2025, la scissione dei diversi asset per un equilibrio che ne prevedeva l’assegnazione del 50% ciascuno dei relativi valori.Per la prima volta nel panorama nazionale, accade che una Cooperativa di primo grado,, e una Società per Azioni,Spa, uniscono le loro forze per concludere un’importanteaziendale, con un modello di accordo innovativo, complesso ma che ha dimostrato in questo anno di gestione comune come imprenditori attenti e innovativi possano, seppur in competizione, unire forze, capacità e modelli diversi di business per un obiettivo comune: crescere per far fronte alle sempre più impegnative sfide che il mercato impone.