L’Atalanta e quel contributo dalla panchina che non arriva | così è difficile cambiare passo

Firenze. Un errore che costa caro. Era la classica partita che solo un episodio poteva sbloccare. Certo, nessuno si aspettava che questo sarebbeto per un errore di uno dei giocatori più affidabili della rosa, che fino amomento stava tenendo botta nel migliore dei modi sull’attaccante più in forma del campionato italiano. Cose che capitano, nell’arco di una stagione, anche se non dovrebbero succedere, ma fanno parte del calcio. Come le sconfitte. Anche qui: alcune sono più pesanti di altre.la di Firenze rientra tra le più dolorose, se guardiamo la classifica, ma di contro ha più di una spiegazione, almeno in termini tecnici:che èta al Franchi, molto semplicemente, non ne aveva. Di dinamismo, di forze per ribaltare la partita, di energie mentali. Dopo una sosta che anziché consolidare ha avuto l’effetto opposto: ha fatto perdere inerzia e carica ad una squadra che cercava di andare oltre la sconfitta con l’Inter, con la filosofia del “non tutto è perduto”.