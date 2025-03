Lanazione.it - Lastrico incontra i detenuti a Santo Spirito, emozioni e risate

Leggi su Lanazione.it

La casa circondariale diha vissuto un momento speciale grazie alla visita di Maurizio. L’attore genovese, noto al grande pubblico per le sue esibizioni a Zelig e per le recenti esperienze televisive e teatrali, hato iper una mattinata all’insegna dell’arte e della condivisione. A Siena per una tre giorni di spettacoli al Teatro dei Rinnovati con il suo monologo ‘Sul’, che ha registrato il tutto esaurito, l’artista ha voluto offrire un’opportunità unica a chi non poteva assistere dal vivo. Non si è limitato a raccontare la propria carriera, dagli esordi ai successi più recenti, ma ha regalato aiuna vera e propria anteprima del suo spettacolo. Ha iniziato con un divertente gioco di parole, poi, con il carisma e la simpatia che lo contraddistinguono, ha parlato della formazione al Teatro Stabile di Genova, ricordando il primo provino fallito a soli 19 anni e il percorso che lo ha portato a sviluppare il suo stile unico: le celebri terzine dantesche in endecasillabi, che lo hanno reso famoso.