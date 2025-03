Sport.quotidiano.net - L’argentino ha provato, ma avverte ancora troppo dolore. Salterà Empoli, in forse anche per la gara con il Napoli. Castro non ce la fa, tocca a Odgaard

Niente da fare, Santiagonon ce la fa: al Castellanio Dallinga di punta. "L’attaccante ha svolto terapie e lavoro differenziato", ha spiegato il Bologna con una nota. Ma c’è un retroscena. L’attaccante haa forzare per strappare la convocazione. "Per èè un nì, speriamo che diventi un sì per il", aveva spiegato alla vigilia della trasferta di Venezia Vincenzo Italiano, circa la possibilità di un recupero lampo del suo numero nove. Le speranze, insomma non erano molte. Si sono azzerate nella mattinata di ieri, quando l’attaccante haa mettere gli scarpini da calcio per correre e testare le condizioni del piede destro con qualche movimento. Con le calzature da campo, però, ha subito. Inutile insistere,perché all’interno di un allenamento (e peggiodi una partita), il carico sul piede è maggiore, c’è il pallone da calciare, il rischio di contrasti e che il piede possa essere pestato.