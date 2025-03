Ilnapolista.it - L’arbitro si chiama Sozza. Qui ha ragione Franceschini a invocare il cognome materno

Leggi su Ilnapolista.it

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Oro.Alla fine questi tre punti diventano oro.Dopo venti minuti mi ero già mollemente addivanato.Io che di solito la partita la soffro tutta in piedi azzeccato al video a malamente mimare i gesti atletici dei protagonisti.Un primo tempo di pura accademia, di dominio totale.Il ritorno di Ferribbotte Neres consente il ritorno al modulo naturale.E tutto scorre liscio.Pur nell’assenza di Scott.Pur nell’obbligato ricorso a uno Zambo non al meglio.Pur in seguito alla reiterata proposta farlocca di Anema e core, idea rubata al poeta Tito Manlio.Poi alle ore 22 di una domenica in ferie, inizia la ripresa.Conceicao si ricorda di Leao e il Diavolo muta d’aspetto e di pensier.