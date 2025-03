Ilfoglio.it - L'appello di Calenda ai "volenterosi" agita il campo largo (e pezzi di centrodestra)

Ha rivolto unai "" degli altri schieramenti politici. In modo da costruire un'alternativa alcon i Cinque stelle. E tanto è bastato a Carloperre le acque della sinistra (e non solo). Dal palco del congresso di Azione, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni, il senatore centrista ha voluto lanciare una proposta alternativa a quella attualmente seguita da Elly Schlein. "Agli amici del Pd con un'anima più marcatamente europeista"ha chiesto di costruire "un partito diverso, che si possa federare con noi e che abbia la forza di staccare il pezzo dei" italiani, composto anche "da Forza Italia, noi e Più Europa, ma non Italia Viva". Il tutto allontanandosi sempre di più dal Movimento cinque stelle, che secondodovrebbe "essere cancellato".