L'Anpi presenta il libro "Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo"

La sezione ANPI “Severino Spaccatrosi” di Latina ospiterà un evento di grande rilevanza culturale e civile: lazione del. Ticon medi” di Roberta Gatani, nipote del GiudiceBorsellino.Ilracconta iche intercorsero tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio, visti attraverso gli occhi della nipote del Giudice Borsellino. Un intreccio di ricordi e testimonianza che si leganascita delladi, progetto fortemente voluto dal Dott. Salvatore Borsellino e dall’associazione Agende Rosse, luogo simbolo della rinascita del quartiere Kalsa di Palermo dove i giudici Borsellino e Falcone sono nati e hanno vissuto fianco a fianco la loro infanzia.L’incontro si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 18:00, presso la sede CGIL di Latina, in via Cerveteri 2.