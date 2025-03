Unlimitednews.it - Landini “Non sarò in piazza col M5s, ma rispetto l’iniziativa”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è sì il problema di una politica per la sicurezza dell’Europa, ma per noi deve essere fondata sui diritti, il lavoro e lo Stato sociale”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, Maurizio, sottolineando che il sindacato non sarà incon il Movimento 5 Stelle sabato 5 aprile, alla manifestazione contro il riarmo. “La Cgil – spiega – non aderisce a manifestazioni di partito. Poi, le singole persone faranno quello che ritengono più opportuno”. “Il segretario della Cgil non partecipa – aggiunge -. Ma noi siamosi di questa e di altre iniziative contro il riarmo”.La riconversione dell’automotive alla difesa, “credo sia una stupidata totale – prosegue-. Qui siamo davanti a scelte di fondo. Quando produci le armi poi le devi usare.