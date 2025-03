Metropolitanmagazine.it - L’amministratore delegato di Primark si è dimesso dopo aver avuto comportamenti inappropriati verso una dipendente

Questa mattina Paul Marchant, amministratoredella catena di fast fashion irlandese, si èin seguito alla sua ammissione ditenuto un comportamento inappropriato nei confronti di una. La donna lo aveva denunciato, dando inizio a un’indagine che ha portato alla decisione del diretto interessato. Associated British Foods, la multinazionale che controlla il brand, ha reso noto che Marchant si sarebbe scusato con la vittima e avrebbe collaborato con gli inquirenti. «Sono immensamente deluso», ha dichiarato il CEO George Weston, «In ABF crediamo che elevati standard di integrità siano essenziali. Agire in modo responsabile è l’unico modo per costruire e gestire un’azienda a lungo termine. I colleghi e gli altri devono essere trattati con rispetto e dignità.