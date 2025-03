Ilrestodelcarlino.it - L'allarme dei sindacati: "A Reggio Emilia carenze nell'organico dei vigili del fuoco"

, 31 marzo 2025 - “L’deidela realtà reggiana è allo stremo. Secondo i dati ufficiali la situazione è critica in tutta la regione”. Lo sostengono i, con Francesco Sicilia, del coordinamento provinciale Fp Cgil che denuncia una condizione “che mette a rischio la qualità delle prestazioni di soccorso”. “Per il territorio disi contano 15 qualificati e 23delin meno rispetto alle piante organiche previste dal Ministero – dicono dal sindacato – e questa situazione sta mettendo in grande difficoltà la capacità operativa del comando con un’inevitabile ricaduta sul servizio reso alla cittadinanza, ad esempio con l’incremento dei tempi di risposta agli interventi di soccorso”. Per il personale in servizio si prospettano possibili sovraccarichi di lavoro, che per i pompieri si tramutano in un aumento significativo del rischio di infortuni e stress operativo, oltre che in riduzione delle attività di formazione e aggiornamento professionali, indispensabili per il mantenimento delle competenze specialistiche che permettono di erogare un servizio di qualità al cittadino.