L'albero delle noci, Werckmeister Harmonies e come Brunori Sas si mostra un artista completo

Non so se avete mai visto, io non l’avevo mai visto, ma me lo sono recuperato questa settimana e se anche la vostra risposta è stata no, magari dopo aver visto il videoclip “” diSas potrebbe venirvi voglia, e ora vi spiego perché.CheSas fosse un grandissimo cantautore eè risaputo, ma dopo essere stata al concerto tenutosi domenica 30 marzo al Forum di Milano, mi sono resa conto di quanto sia anche unper moltissimi aspetti.in questi ultimi mesi è stato sulla bocca di tutti, un po’ per la canzone portata sul palco dell’Ariston, “”, che racconta l’amore e le paure che può provare un uomo quando diventa padre, canzone che ha conquistato moltissimi italiani, e un po’ perché durante la promozione ha dito anche di essere un grandissimo cabarettista.