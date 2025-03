Quotidiano.net - L'agroalimentare italiano riparte dal Carbon Farming

L’innovazione digitale sta trasformando il settore, con un focus crescente sue tracciabilità. La ricerca dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, presentata lo scorso 15 marzo a Brescia, ha evidenziato il ruolo strategico della tecnologia nel rendere l’agricoltura più sostenibile ed efficiente, sottolineando anche le opportunità e le sfide ancora aperte per il comparto. Negli ultimi anni, il settore ha affrontato crisi globali e cambiamenti climatici estremi. L’aumento delle temperature, la riduzione delle risorse idriche e la maggiore frequenza di eventi meteorologici avversi stanno mettendo a dura prova la produttività agricola. In questo contesto, ilè una soluzione chiave per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la sostenibilità agricola.