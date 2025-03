Lidentita.it - Lady Gaga in concerto a Milano: tutte le date e come acquistare biglietti

Leggi su Lidentita.it

ha annunciato il suo tour mondiale The Mayhem Ball, con 32 concerti in 16 città tra Stati Uniti, Canada ed Europa. Tra le tappe europee, l’artista si esibirà a Barcellona, Parigi e, dove suonerà il 18 e 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago. “Non avevo in programma un tour dopo Singapore, ma .inleL'Identità.