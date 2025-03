Lettera43.it - Lady Gaga, caccia ai biglietti online: down in sito Ticketmaster

Lasi preannunciava intensa e così è stato. Iper i due concerti a Milano di, al Forum di Assago il 19 e il 20 ottobre, sono andati quasi interamente sold out in una manciata di minuti, tanto che sono rimasti solamente alcuni pacchetti Vip. Oltre 100 mila gli utenti in coda per la prevendita del 31 marzo, riservata esclusivamente ai possessori di una carta Mastercard fino al 2 aprile, tanto che ilè andato inproprio mentre la gente attendeva di poter acquistare il proprio ingresso. Gli scontenti si sono riversati sui social con lamentele per la gestione della vendita da parte di Live Nation. Sotto accusa anche i prezzi, che andavano da 68,91 euro fino a 780 per i pacchetti Vip: il parterre era disponibile al costo di 190 euro. La vendita libera è prevista per giovedì 3 aprile, ma accaparrarsi un ticket è pressappoco impossibile.