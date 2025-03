Ilgiorno.it - Ladri di “oro rosso” in azione. Razzia alla Diusa Rendering

Predoni di “oro” innella Bassa: l’attenzione deiper il rame è costante nel tempo ed ormai qualsiasi obiettivo è buono per racimolare grosse quantità del prezioso metallo per rivenderlo sul mercato nero, fino a qualche mese quotato almeno quattro euro al chilogrammo. La settimana scorsa, ma la notizia si è diffusa solo in queste ultime ore, una banda specializzata ha puntato drittodittain via Gerole a Fombio: dopo aver forzato il cancello d’ingresso, i malviventi hanno fattodi bobine di rame stoccate in un punto dell’azienda riuscendo a portarne via un ingente quantitativo per un valore che si aggira indicativamente tra i 60 e i 70mila euro. Solo in un secondo momento, il maxi furto è stato scoperto e sono stati allertati i carabinieri ai quali spetta ora il compito di indagare per cercare di risalire ai responsabili del colpo probabilmente studiato nei minimi dettagli.