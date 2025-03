Sport.quotidiano.net - L’Adamant si aggrappa a Marchini. Successo sofferto senza Santiago

Adamant Ferrara 70Pizzighettone 64 ADAMANT: Dioli, Sackey 6, Casagrande 3, Drigo 6,ne, Tio 2, Yarbanga 10, Solaroli 6, Chessari 5, Ballabio 11, Braga ne,21. All. Benedetto.PIZZIGHETTONE: Conti, Ciaramella 6, Pedrini, Vergnaghi, Ndiaye 15, Samija 18, Biondi, Belloni, Beghini 4, Tolasi 3, Mascadri 11, Piccoli 7. All. Baiardo.Parziali: 18-20; 36-35; 55-51. Sulle spalle di un monumentalesoffre ma batte un encomiabile Pizzighettone al termine di quaranta minuti bruttini sul piano dello spettacolo, ma che valgono il secondo posto in virtù della sconfitta di Monfalcone contro la Sangiorgese. Ferrara spreca l’impossibile nell’ultimo quarto, rischia il patatrac ma poi si affida al suo ‘44’, ancora una volta determinante ai fini del risultato. Avvio ‘soft’ del, che perde almeno tre palloni a metà campo nei primi cinque minuti, e si affida al soloper restareta ad una Pizzighettone arrivata alla Bondi Arenaalcun timore reverenziale.