Labasco Dipinge la Napoli Melancholia | un fever dream sonoro lontano dagli stereotipi

Leggi su Ildenaro.it

Dopo l’intenso “Giuseppe”,torna a esplorare le sue radici e le sue inquietudini con “” (INRI Records/Metatron), disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 2 aprile. Con questo nuovo singolo, già disponibile in pre-save, l’artista prosegue il suo viaggioche fonde l’anima partenopea con un’attitudine pop internazionale, confermando la fiducia riposta in lui da INRI Records/Metatron per il 2025.In “”, la voce versatile disi fa ora intima, ora sfrontata, per tratteggiare un’immagine inedita della sua città natale.dalle cartoline turistiche, emerge un “” di euforia, sesso e celebrazione, un’energia vibrante che danza sul filo sottile tra l’immobilità della provincia e l’irresistibile desiderio di fuga.