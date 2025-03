Liberoquotidiano.it - La vita "sospesa" di Sinner: cosa fa davvero adesso...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una primavera così Jannikse la ricorderà per un pezzo. Lui, il numero 1 del mondo, il tennista più bravo di tutti, il fenomeno con la racchetta che ha messo a sedere (sportivamente parlando) Alcaraz, Zverev, Djokovic e tutti gli altri colleghi della Top Ten che non sono minimamente riusciti ad avvicinare il suo trono in queste settimane, se ne sta al mare mentre imperversano i tornei in tutto il mondo e la stagione sulla terra rossa è lì alle porte, con il torneo di Montecarlo che la aprirà a breve. Montecarlo, appunto. Perché Jannik si trova lì. A casa. Nel suo appartamento in Boulevard Princess Grace, dedicato all'indimenticabile Grace Kelly, e si allena su un campo privato lì vicino. Il suo mondo è tutto lì, fra le pasticcerie che frequenta al mattino quando, borsone in spalla e monopattino d'ordinanza, si nutre per recarsi agli allenamenti, prima in palestra e poi con la racchetta.