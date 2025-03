Movieplayer.it - La vita da grandi, recensione: l'esordio di Greta Scarano è una meraviglia

L'attrice debutta al lungometraggio con una storia ironica e profonda in un film che affronta tematiche diverse, dall'autismo alla paura del fallimento. Protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Al cinema dal 3 aprile. È nata una regista. Anzi no, c'è sempre stata. Doveva solo trovare la storia e il momento giusto per svelarsi al mondo., dopo aver firmato nel 2022 il corto Feliz Navidad, debutta dietro la macchina da presa alla regia di un lungometraggio, Lada. E il risultato è un piccolo miracolo di equilibrio tra toni ed emozioni che si susseguono e intrecciano per regalarci una storia ironica e profonda, leggera e commovente. Uno di quei film che se prodotti oltreoceano sarebbe finito di diritto nella selezione del Sundance celebrato come il titolo da non perdere.