Amica.it - “La vita da grandi”: Greta Scarano racconta l’autismo con grazia e ironia

Leggi su Amica.it

(askanews) –ha deciso di girare il suo primo film da regista quando ha intercettato la storia di Damiano e Margherita Tercon, ovvero la storia della complicità tra un giovane uomo autistico e sua sorella. Da lì è nato Lada grandi, nei cinema dal 3 aprile, un film che con leggerezza, garbo,e nessuna retorica parla di disabilità e accudimento.«Ho visto su Instagram, amato e odiato da me, la loro esibizione a Italia’s got talent, casualmente. Ma io tutto casualmente ormai faccio nella mia. Vedo questa esibizione e dico: qui c’è qualcosa, perché mi hanno fatto molto ridere, però mi hanno anche fatto commuovere», hato la regista, «anche se poi il film va oltre l’autismo, per quanto sia possibile farlo. Però nel nostro caso la loro storia e quella che noi raccontiamo nel film alla fine è una storia che parla di altro e di tante altre cose».