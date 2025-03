Iltempo.it - La verità sul Pd e il video di Prodi. Cerno: "Ecco cosa è successo in quelle due ore"

Leggi su Iltempo.it

c'è davvero dietro alche ha mostrato, senza alcun dubbio, Romanoche afferra i capelli della giornalista Mediaset Lavinia Orefice dopo giorni di melina, distinguo e disastrose difese del professore? A mettere in fila i fatti è il direttore de Il Tempo, Tommaso, intervenuto lunedì 31 marzo a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, che illustra uno scontro tutto interno al Pd. Il capelli-gate "è una storia che più passano i giorni, più prende forma, più viene ricostruita e più è straordinaria. Perché c'è un passaggio di questa storia - i famosi tre indizi - che vanno raccontati bene", spiegache mette in fila "succede all'auditorium tra le 10:45 di mattina e l'una meno un quarto" del giorno fatidico in cui proprio l'inviata di Porro fa le domande scomode che provocano la reazione del fondatore dell'Ulivo.