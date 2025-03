Iodonna.it - La verità su Dilsah, Hazar, Azize, Nasuh, Miran e Reyyan è sempre più vicina

Leggi su Iodonna.it

La vendetta tramata per quasi trent’anni daAslanbey è giunta al capolinea. Stasera nella nuova puntata di Hercai – in onda alle 21.30 su Real Time –scopre lasu cosa è accaduto davvero a. La matriarca deve fare i conti con le sue malefatte, ma non è l’unico colpo di scena della serie turca. Ormai le carte sono quasi tutte scoperte e la tensione è alle stelle. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche diX Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai”smascheraaffrontaHercai, anticipazioni 31 marzo 2025: trama episodi stasera su Real TimeLa scorsa puntata si è conclusa con la sfuriata di(Akin Akinözü) nei confronti della famiglia Sadoglu dopo aver scoperto che(Serhat Tutumluer) si è preso cura di Sükran (Güven Hokna).