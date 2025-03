Iltempo.it - La verità di Arianna Meloni sul lavoro: “Senza Rdc un milione di posti in più”

Leggi su Iltempo.it

«Confermiamo il nostro impegno per queste terre, per la Campania e per tutto il Mezzogiorno, come già sta dimostrando Giorgiaal governo della nazione. Il Mezzogiorno è ripartito, oggi è tornato a essere la locomotiva dell'Italia. Sono tornati gli investitori, addirittura è tornata l'occupazione, cresce più l'occupazione al Sud che non al Centro Nord. Questo perché quando siamo arrivati al Governo abbiamo cominciato a invertire la rotta di un'Italia che era allo sbando». Lo ha detto, intervenendo alla festa del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d'Italia. «Abbiamo finito di buttare i soldi dalla finestra, abbiamo immaginato una politica seria, progettuale, di lungimiranza», ha aggiunto. «Dicevano che con l'abolizione del reddito di cittadinanza si sarebbe fermato il, invece ilè ripartito.