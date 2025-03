Ilgiorno.it - La “Valigia ritrovata”, documenti e canzoni su Giacomo Matteotti

Una serata per. Martedì alla Casa delle Arti a Cernusco andrà in scena la "", un viaggio emozionante fra, immagini ededicati al deputato socialista e al suo brutale assassinio per mano degli squadristi dopo il discorso alla camera tenuto conto i brogli elettorali di Mussolini alle elezioni del 2024. Lo spettacolo ha debuttato nel giugno scorso al Centro Brera di Milano. La formula è quella del "teatro inchiesta", la pièce procede con il ritmo di un’indagine giornalistica e conta anche su fonti inedite C’è anche la voce della vittima, uno dei testimoni della Storia. Sul palco gli attori del Centro Teatro Attivo: Manuel Bonvino, Anna Germani, Alessandro Miano e Nicolò Simonini. Testo di Magda Poli, messa in scena di Annina Pedrini, assistente Giovanni Moreddu.