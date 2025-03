Donnapop.it - La tragedia di Vittorio Sgarbi è senza fine: non parla più ed è magro in modo preoccupante, ecco le ultime news

Leggi su Donnapop.it

La situazione diè sempre più drammatica, come raccontato dalla figlia Evelina. Il celebre critico d’arte, noto per il suo carattere vivace e per la sua prepubblica costante, sta vivendo un momento difficile che preoccupa profondamente chi gli sta vicino.Ricoverato al Gemelli di Roma per una grave forma di depressione,è dimagrito inallarmante e sembra quasi irriconoscibile, tanto che la figlia lo descrive come “muto” e “terribilmente invecchiato e dimagrito”. Le sue condizioni di salute sono peggiorate a vista d’occhio, e la 25enne ha voluto condividere pubblicamente le sue preoccupazioni, descrivendo l’impatto emotivo di vedere il padre in uno stato di totale solitudine e disillusione. View this post on InstagramA post shared by Evelina(@evelinapreoccupa: il racconto della figlia è drammaticoEvelina ha spiegato con grande difficoltà quanto sia stato devastante vedere il padre in queste condizioni.