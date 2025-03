Thesocialpost.it - La tragedia di Noemi Fiordilino, il racconto del fidanzato: “Ho cercato di tirarla a me, me l’ha strappata dalle mani”

«Abbiamo investito un coniglietto e volevamo soccorrerlo. Abbiamo accostato e cercavo una clinica veterinaria aperta. Poi ho visto arrivare una macchina a gran velocità, ho fatto cenno di rallentare, hodi prenderla verso di me ma è stataviamie. Ha fatto 50 metri di volo».A raccontare quei drammatici istanti è ildi, la giovane di 20 anni investita e uccisa a Lurago Marinone, in provincia di Como, da Vincenzo Crudo, che guidava ubriaco e con una gamba ingessata. L’uomo, dopo l’impatto, è fuggito senza fermarsi.Il ragazzo ha parlato in diretta alla trasmissione Ore 14 su Rai, raccontando la disperata ricerca della fidanzata subito dopo l’incidente: «Ho iniziato a correre, a cercarla, urlando il suo nome. Ho provato a farle un massaggio cardiaco seguendo le indicazioni dei soccorritori.