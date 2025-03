Lanazione.it - La Ternana sprofonda a Lucca. Rossoverdi spenti e travolti

LUCCHESE 41 LUCCHESE (3-4-3): Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Ballarini, Welbeck (47’ st Gasbarro), Visconti, Antoni, Selvini (47’ st Gheza), Fedato (dal 40’ st Salomaa), Magnaghi (15’ st Badje). A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Cartano, Lutnik, Moschella, Galli. All. Gorgone(4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Capuano (14’ pt Vallocchia), Tito (1’ st Martella), Corradini (1’ st Ferrante), De Boer, Donati (1’ st Fazzi), Curcio (22’ st Romeo), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Millico, Aloi, Ciammaglichella, Donnarumma. All. Abate ARBITRO: Andeng Tona Mbei di Cuneo MARCATORI: 2’ e 26’ pt Magnaghi, 12’ pt Visconti, 37’ pt Cicerelli, 28’ st Badje NOTE: Ammoniti: Fedato, Gorgone, Cicerelli, Melgrati, Vallocchia, Badje, Romeo, Welbeck. Angoli: 3 a 9. Recupero: 2’ e 3’ TERNI - Lacrolla inaspettatamente al "Porta Elisa" dove scrive la peggiore pagina della propria stagione, compromettendo in modo pesante il tentativo di recuperare punti alla capolista Virtus Entella che nel posticipo di stasera ha l’opportunità di aumentare le distanze.