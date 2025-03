La teoria del complotto del "falso Studio Ovale" utilizzato da Biden

Leggi su Open.online

Alina Habba, avvocato e consigliera del presidente Donald Trump, ha condiviso un video sulla piattaforma X in cui sostiene di aver scoperto un “danel corso della precedente amministrazione. Nel filmato, Habba riprende una stanza allestita con bandiere americane, un podio e attrezzature audiovisive, insinuando che si tratti di un set costruito appositamente per simulare loufficiale della Casa Bianca. Le sue affermazioni hanno rapidamente alimentato speculazioni e dibattiti online, ma risultano del tutto prive di fondamento.Per chi ha frettaUn video pubblicato da Alina Habba, consigliera di Trump, rientra nella narrazione MAGA, secondo cui l’ex amministrazionesarebbe stata un’illusione costruita ad arte per celare le presunte difficoltà dell’ex presidente dovute all’età.