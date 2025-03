Iodonna.it - La storia di Jamie Miller non smette di creare dibattiti e discussioni, e di far sperare i fan in un qualse seguito o prequel

Con tutte quelle caratteristiche che Netflix elencava a Nanni Moretti in Il sol dell’avvenire, 190 paesi, momento scatenante, turning point e wtf, Adolescence ha conquistato il mondo. Nel giro di una settimana dall’uscita (13 marzo), la serie è arrivata al primo posto della classifica (dei prodotti con più visualizzazioni per un determinato periodo di tempo; meglio specificare) di 80 paesi (tra cui Arabia Saudita e India). E lì si trova ancora, senza accenni di una sua uscita imminente dalla conversazione e dai. La, quella del tredicenne omicida(l’esordiente Owen Cooper) e della cultura tossica di internet in cui finisce, pur senza mai esplicitare nulla, fa accapponare la pelle per ovvie ragioni di universalità: scuola, figli trascurati, smartphone, social, bullismo, cose uguali a ogni latitudine.