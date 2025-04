La stagione dell’Ariete | segno zodiacale audace guerriero e pioniere

Leggi su .com

Life&People.it L’Ariete è il primo, simbolo di inizio, portatore dell’energia primordiale e incontaminata della primavera. Governato da Marte, il pianeta dell’autoaffermazione e dell’azione, nonché della guerra, incarna lo spirito intrepido di chi segue l’impulso senza esitazioni, osando e spingendosi sempre in prima linea, là dove si svolge l’azione.Moderno gladiatore urbanoÈ ildel Fuoco che accende la scintilla da cui procede la vita, lo stimolo motorio e motivazionale che dà principio ad ogni impresa. È sinonimo di ardore, istinto e forza: è ildello zodiaco, pronto a combattere per ciò che desidera, mosso da un’energia talmente diretta da risultare brutale, ma si rivela anche autenticamente ingenuo. In fondo, è l’archetipo dell’infante (del neonato, addirittura): incuriosito da tutto, mosso dagli istinti basici di conservazione e incapace di contenere i propri impulsi motori ed emotivi.