La sovranità secondo Matteo Salvini | meglio soli succubi e indifesi

Nel momento in cui l’Unione europea affronta la prova più drammatica della sua storia recente, tra guerre ai confini e un alleato atlantico sempre più incerto, la Lega riporta in campo una vecchia parola d’ordine: no all’esercito europeo. Con una proposta di iniziativa parlamentare, accompagnata dall’idea di una mobilitazione nazionale, il partito disi schiera contro ogni progetto di difesa comune. E rilancia l’ideologia dellaintegrale come risposta all’insicurezza globale.«Non vogliamo che l’Italia venga trascinata in una nuova guerra», dicono i vertici leghisti, accusando Bruxelles di voler costruire un apparato militare svincolato dalle decisioni democratiche dei singoli Stati. Ma dietro le parole d’ordine della pace e del controllo nazionale si cela una visione isolazionista e regressiva, che rischia di lasciare l’Europa nuda in uno scenario geopolitico in cui solo le potenze armate dettano le condizioni.