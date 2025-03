Linkiesta.it - La sicurezza è alternativa al welfare solo nella propaganda populista

Difesa oè il falso dilemma di un Paese che è sempre in bilico tra somigliare a un Paese europeo oppure all’Ungheria. Il piano ReArm Europe non sottrae risorse a sanità e istruzione. Si basa infatti sull’attivazione della General Escape Clause (già usata durante il Covid) che consente di scorporare le spese per la difesa dal calcolo del deficit eccessivo. L’indebitamento è a condizioni favorevoli e implica la condivisione europea del rischio.Il piano di finanziamento europeo per la difesa è concepito per pesare il meno possibile sul bilancio dei singoli Stati. Per questo è importante sottolineare il carattere interamente volontario del piano: ogni Stato membro, inclusa l’Italia, mantiene piena autonomia decisionale sull’adesione e sull’entità della partecipazione.Da notare un punto che non è stato sottolineato.