La scomparsa dell' amico e collega è una ferita che non si rimargina | Penso sempre a lui E non ho più nessuno

In un mondo che corre veloce, Brigitte Bardot sembra restare immobile, come un’icona fuori dal tempo. A 90 anni, l’ex diva del cinema francese si divide tra libri, musica e la sua fondazione per la difesa degli animali. Ma il vuoto lasciato dalla morte di Alain Delon, scomparso nell’agosto scorso, pesa come un’assenza insopportabile. In una rara intervista a BFM TV, l’attrice confessa con toccante lucidità: «Sono molto, molto triste. Mi manca enormemente. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda.a lui. E non ho più». Brigitte Bardot: film, mariti, animali, vita, oggi guarda le foto Brigitte Bardot e Alain Delon, un legame profondo e raroIl rapporto tra Brigitte Bardot e Alain Delon non è mai stato scandito dal clamore, ma da una sintonia silenziosa e duratura.