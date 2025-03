Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: le pagelle e i voti alla stagione degli azzurri

PREMESSA: “A me non piace fare le, perché per farlo bisogna salire in cattedra ed io sono l’ultimo che può farlo. Però facciamo una eccezione“. Federica Brignone, 10 e lode: perché non conosco un voto superiore che ne gratifichi la grandezza.Sofia Goggia, 10: i risultati che ha ottenuto sono arrivati dopo un grave infortuniogamba e 8 mesi senza poter sciare. I podi e le vittorie di quest’anno sono stati semplicemente strabilianti.Elena Curtoni, 8: un voto alto perché è stata ferma un anno. E dopo tutto questo tempo avvicinarsi al podio in superG, come ha fatto un paio di volte, è quasi il massimo che si potesse chiederle. Non sono mica tutte Sofia Goggia!Laura Pirovano, 7,5: il suo sogno e il suo obiettivo è arrivare sul podio. Ci è andata molto vicina più volte, ma le è stato negato.