La Savino Del Bene sfiora la rimonta vincente contro Milano in gara 2 playoff

DelVolley – Numia Vero Volley2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15)DELVOLLEY: Ribechi, Herbots 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Carol 7, Antropova 38, Mingardi 10, Ung n.e.. All.: Gaspari M.NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman, Pietrini 1, Orro 5, Danesi 9, Konstantinidou 1, Fukudome (L2), Kurtagic 17, Smrek, Sylla 11, Egonu 23, Daalderop 17. All. Lavarini S.ARBITRI: Carcione – ZavaterSCANDICCI – LaDelVolley esce sconfitta al tie-break da-2 di semifinale scudettola Numia Vero Volleyal termine di una sfida durata due ore e trentanove minuti. In una cornice incredibile, con un Palazzo Wanny completamente sold-out (fra gli spettatori anche il governatore Eugenio Giani, il ct della nazionale femminile Julio Velasco e l’ex giocatore della Fiorentina Borja Valero), la squadra di coach Gaspari prova in ogni maniera a ribaltare un match equilibrato ma iniziato indubbiamente in salita.