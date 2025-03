Iltempo.it - La Russa stigmatizza le scene del corteo ProPal: “Odio e intolleranza inaccettabili”

Ignazio Lae Lorenzo Fontana uniti per condannare le vergognosedi Torino dopo la festa per la fine del Ramadan. “Il rogo delle foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avvenuto a Torino alè l'ennesimo inaccettabile episdinei confronti di istituzioni e valori democratici. Il dissenso è sempre legittimo, ma non deve mai degenerare in atti di intimidazioni e violenza. A Giorgia Meloni e a Ursula von der Leyen la mia affettuosa vicinanza”, quanto scritto sui social dal presidente del Senato La. Duro anche Fontana, presidente della Camera: “Quanto accaduto durante ildi ieri, a Torino, è grave, deprecabile e da condannare fermamente. Bruciare foto significa inneggiare alla violenza, e questo non può essere accettato, in nessun contesto.