La rivoluzione ibrida svedese cambia il mercato immobiliare

L’unione fa la forza. Se ne sono accorti in Svezia, dove - con l’aiuto di eccellenze finlandesi - hanno trovato la soluzione ideale dal punto di vista architettonico per coniugare estetica e sostenibilità. Dopo due anni e mezzo di sperimentazione, infatti, Heidelberg Materials Precast Contiga (azienda leader nelle produzioni di calcestruzzo) sceglie di fare una joint venture con i colleghi finlandesi di Metsä Wood (capofila per quanto concerne le pareti in legno). Il risultato è un prototipo che potrebbere radicalmente l’edilizia e le scelte architettoniche del mondo contemporaneo. Nasce, infatti, una soluzionein grado di combinare calcestruzzo e legno: da questi nuovi equilibri è possibile ottenere un pannello sandwich con un’impronta di carbonio inferiore rispetto al calcestruzzo tradizionale.