Linkiesta.it - La reazione dei governi democratici all’ossessione collettiva per la sicurezza interna

Leggi su Linkiesta.it

I cittadini sembrano non essere più in grado di agire sine cura, ovvero “senza preoccuparsi”. L’emergere di nuove tipologie di crimini connessi all’introduzione di tecnologie innovative, unitamente ai processi di globalizzazione, all’incremento dei flussi migratori, alle crisi economiche, pandemiche e ai cambiamenti climatici, rappresenta solo alcune delle sfide che hanno contribuito a ridefinire il concetto tradizionale di. In questo scenario, nel mercato politico, la domanda diha visto un netto incremento, con pressanti richieste dell’opinione pubblica e degli elettori di tutela dell’ordine pubblico, di garanzie dipersonale, di protezione contro il terrorismo e, più in generale, di una maggiore qualità della vita.Alcuni autori parlano di una vera e propria “ossessione” per lada parte dei cittadini, amplificata dai media, alla quale anche l’Italia non è immune.