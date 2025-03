Quotidiano.net - La qualità dell'aria in Italia migliora, l'ozono ancora oltre i limiti stabilti

Secondo il rapporto annuale del Sistema Nazionale per la Protezione'Ambiente (Snpa), che raccoglie i dati600 stazioni di monitoraggio presenti in tutta la Penisola, nel 2024 ladel nostro Paese ha visto deimenti. I numeri parlano chiaro: i livelli di particolato atmosferico fine Pm2,5 sono rimasti neiconsentiti dalla legge (25 microgrammi per metro cubo). Il valore limite annuale per il Pm10, fissato a 40 microgrammi per metro cubo, continua a essere rispettato, anche se restano sforamenti nei valori giornalieri. Il Pm10 ha superato il limite giornaliero in ben 96 stazioni, cioè nel 17% dei casi, con una concentrazione maggiore nelle zone del bacino padano, a Napoli e in alcune areea pianura campana. I livelli di biossido di azoto sono progressivamente in discesa, con quasi il 98%e stazioni che rispetta istabiliti, mentre l'continua ad essere un problema non indifferente.