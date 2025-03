Ilrestodelcarlino.it - La protesta: 3 attivisti sul tetto del dipartimento di matematica di Unibo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 31 marzo 2025 – Tredel collettivo Cambiare Rotta hanno "occupato" ildeldi, in via Zamboni.contro riarmo e tagli all'università I tre, con tanto di tenda, supportati da altri ragazzi del collettivo – riuniti in un'altra stanza della facoltà -no contro politiche di riarmo europeo e tagli all'università. "Proprio oggi – scrivono in una nota - continua il giro del Rettore nei dipartimenti, in cui cerca di tranquillizzarci dicendo che, nonostante i tagli va tutto bene, perchéè stata brava a risparmiare per poter rientrare nei bilanci. In questi incontri però si omette la condizione insostenibile nella quale gli studenti sono costretti a vivere". Ossia, riassumono da Cambiare Rotta, "aule sovraffollate, mense a prezzi lussuosi, studentati che cadono a pezzi, didattica scadente e borse di studio insufficienti al costo della vita in questa città.