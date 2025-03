La prof vittima del nuovo codice della strada | Ho fatto un incidente per una crisi epilettica Mi hanno tolto la patente perché positiva alla cannabis

Leggi su Open.online

Elena Tuniz è unaessoressa di scuola superiore. Il 7 gennaio scorso ha avuto un malore mentre guidava a causa del quale è rimasta coinvolta in unle. Ha perso coscienza e si è risvegliata in ambulanza. Stava andando in ospedale, dove avrebbe scoperto che il malore e l’sono stati il frutto di un attacco epilettico. «Non ne avevo mai avuti prima», racconta in un video pubblicato dpagina dell’associazione Meglio Legale, associazione schierata a favorelegalizzazioneche segue il suo caso. Infatti, le analisi effettuate sulla docente una volta raggiunto l’ospedaleevidenziato una positività al Thc che l’insegnante definisce «dubbia». Ma soprattutto,messo in secondo piano, racconta ancora Tuniz nel video, la vera causa dell’: l’attacco epilettico.