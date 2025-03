Ilgiorno.it - La procedura informatica da seguire per rendicontare correttamente

Leggi su Ilgiorno.it

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 disciplina l’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della redazione del rendiconto iniziale delle quote percepite del 5 per mille, è attiva laper il caricamento dell'assegnazione dei progetti ai fondi 5 per mille, da effettuarsi tramite Workflow della Ricerca entro il 15 luglio dell’anno successivo al ricevimento dei fondi. La schermata da compilare, una per ogni progetto finanziato, sostituisce i modelli A1 e A2. Si rappresenta che i fondi del 5 per mille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella voce attrezzature non va indicato il costo sostenuto per l’acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto.