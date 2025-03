Ilrestodelcarlino.it - La presidente di Piazza Grande: "Gli italiani sono la maggioranza. Basta poco per perdere tutto"

è una cooperativa che opera dal 1997 con una sua rivista mensile, da sempre a fianco di chi vive per strada.Ilaria Avoni, di cosa vi occupate? "Principalmente facciamo servizi per conto dell’Asp Città di Bologna. Abbiamo anche un mercato nella nostra sede di via Stalingrado di vendita di cose usate, in cui operano persone in difficoltà che cercano d’integrarsi. Facciamo un servizio di strada, laboratori, iniziative varie per abbattere le barriere, oltre anche all’accoglienza in appartamento per una settantina di persone con contribuzione da parte loro delle spese, di 150 euro". Il numero di mille persone che vivono in strada è attendibile? "Direi di sì, di sicuroin costante aumento rispetto a qualche anno fa. Il Comune ha i suoi dati, ma citante altre realtà come per esempio l’Antoniano e la Caritas che operano costantemente da anni eun punto di riferimento per molti".