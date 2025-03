La popolazione italiana scende a 589 milioni il tasso di fecondità è ancora in calo

Unlimitednews.it - La popolazione italiana scende a 58,9 milioni, il tasso di fecondità è ancora in calo

ROMA (ITALPRESS) – In Italia il 2024 evidenzia una dinamica demografica per molti versi in continuità con quella dei recenti anni post-pandemici. Come rileva l‘Istat, insieme a uncontenuto dellaresidente, che peraltro continua a invecchiare, alla conferma di una dinamica naturale fortemente negativa, i cui effetti vengono attenuati da una dinamica migratoria più che positiva, e alla progressiva contrazione della dimensione media delle famiglie, il 2024 aggiunge elementi la cui portata va sottolineata.Tra questi, il minimo storico di, la speranza di vita che supera i livelli pre-pandemici, l’aumento degli espatri di cittadini italiani, il nuovo massimo di acquisizioni della cittadinanzaa cui si affianca comunque l’importante crescita dellastraniera residente.