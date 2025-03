Quotidiano.net - La plastica ha invaso il mondo intero

Leggi su Quotidiano.net

Il problema dellaè più grande di quanto si possa pensare. Questo materiale ha ormaiogni parte del nostro pianeta, dai mari, alle spiagge, giardini, strade e parchi, addirittura anche l’acqua potabile. A rivelarlo è un’importante onlus, Orb Media, che ha condotto uno studio su 159 campioni appunto di acqua potabile in diversi Paesi del, in collaborazione con prestigiose università americane. L’origine di queste microplastiche non è ancora noto con certezza, ma l’allarme non va sottovalutato. Ma come possiamo contribuire per rendere minimo il problema? Prima di tutto è necessario eliminare gli oggetti disuperflui come cannucce, buste della spesa usa e getta, posate monouso, riutilizzandoli con prodotti riutilizzabili, magari in tessuto o alluminio. Inoltre è fondamentale ridurre gli imballaggi, calcolando che il 39% dellaviene usata per confezionare prodotti.