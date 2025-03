Gamberorosso.it - La pizzeria-osteria di Reggio Emilia dove si bevono ottimi vini

«Correggetemi se sbaglio», continua a ripetere quando racconta uno dei suoi aneddoti, una delle sue nuove idee da portare avanti, uno dei mille prodotti che ha scoperto e vuole utilizzare sulla pizza fuori menu. Giovanni Mandara è davvero istrionico. Pizzaiolo, oste, intrattenitore, appassionato vero. Nasce a Tramonti, maè la sua casa dal 27 Settembre 1989, anno in cui apre la sua Piccola Piedigrotta. Da allora di strada ne ha fatta, tanta davvero e la suaè da anni tra le migliori d’Italia. Ma appena si varcano le porte del locale reggiano, una struttura moderna racchiusa in ampie vetrate, subito ci si accorge che qui le giuste vibrazioni arrivano non solo dal fornoescono le pizze fumanti, ma anche da tutte le bottiglie che fanno capolino in ogni angolo del locale.