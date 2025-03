Lanazione.it - La Piccola Farmacia Letteraria raddoppia: una nuova sede nel cuore di Firenze

, 31 marzo 2025 - In un momento in cui tanti negozi chiudono e si arrendono alle difficoltà del periodo, c’è invece chi non solo decide di aprire, ma lo fa anche in una zona notoriamente non facile. “E’ proprio una bella sfida. Noi ce la metteremo tutta per vincerla”. Parla con la sua voce sempre carica d’entusiasmo Elena Molini, dalla cui mente fervida è nata, nel 2018, Lache da via di Ripoli a Gavinana si è fatta conoscere davvero in ogni angolo del pianeta, o quasi. L’idea, originalissima, è stata subito vincente: ogni libro è "prescritto" come una sorta di rimedio per stati d’animo e situazioni della vita. Ogni volume ha un bugiardino, proprio come un farmaco, che indica quali emozioni può aiutare ad affrontare. La libreria è diventata molto popolare anche sui social ed è un punto di riferimento per chi cerca consigli di lettura mirati.