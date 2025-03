Lanotiziagiornale.it - La pensione è sempre più un miraggio: quando si potrà lasciare il lavoro con l’adeguamento della speranza di vita

Ladiaumenta e lasi allontana. Il dato fornito dai ricercatori Istat – un aumentodinel 2024 tra i quattro e i cinque mesi – porterà infatti ad adeguare l’età pensionabile. Con uno scatto “ulteriore”, come spiegano gli stessi ricercatori.Scatto che è previsto nel 2027, ma che comunque sarà inferiore rispetto all’ultimo aumento dell’aspettativa di, dovendo tenere contoprecedente riduzione registrata a causapandemia (dato ancora da recuperare). Quanto aumenterà quindi l’età pensionabile? E cosa farà il governo?Quanto aumenta l’età per laNel 2027, stando ai dati attuali, l’aumento dell’età pensionabile dovrebbe essere di tre mesi. Si arriverà così a 67 anni e tre mesi per accedere alladi vecchiaia e a 43 anni e un mese per le pensioni anticipate.