La passeggiata in esterna | Un rito salva-benessere

Migliorano la qualità di vita del nostro amico a quattro zampe e rafforzano il rapporto di fiducia reciproca. Sono un’ottima fonte di svago oltreché efficace strumento per far esercitare e sviluppare sempre nuove competenze: le passeggiate all’aperto sono anche per l’associazione ’L’impronta’ tra le attività più utili e soddisfacenti da poter svolgere con i propri ospiti in funzione del loropsicofisico. Una buona pratica che i volontari effettuano regolarmente, al di fuori della struttura del canile di San Venerio, non solo per far sì che i cani possano spezzare la loro routine, ma anche perché apporta loro tantissimi benefici; non ultimo quello di aumentare la possibilità per ciascuno di loro di essere adottato. "Attraverso le passeggiate fuori struttura infatti – spiega Pierandrea Fosella, responsabile dell’associazione L’impronta – i cani si abituano a uscire dal loro luogo sicuro; prendono l’abitudine a essere maneggiati e a indossare la pettorina, si allenano a camminare al guinzaglio e si esercitano anche a sentire e vedere il passaggio delle auto".